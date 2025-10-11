Tutta in salita l’avventura del secondo mandato di Sébastien Lecornu. La nomina rocambolesca dell’Eliseo ha colto di sorpresa gli stessi ministri e leader dei partiti dell’arrangiata maggioranza. La situazione è tragica ma non seria, direbbe Flaiano, Il malcapitato primo ministro tornato in pista (aveva dato le dimissioni lunedì) dice di puntare a un governo “libero” e “non imprigionato dai partiti”. Per la cronaca è lo stesso signore che quattro giorni fa dichiarava solennemente che il suo compito era terminato. Lecornu sogna un governo “libero e non imprigionato dai partiti”. “Governo libero”, impresa a dir poco ardua. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Che faticaccia per Lecornu al bis. Vuole un “governo libero” ma è sotto ricatto dei socialisti. E i repubblicani già si sfilano