La UEFA e la nuova associazione European Football Clubs (EFC) stanno discutendo in questi giorni del futuro della Champions League per il triennio 2027-2030. Al centro del dibattito ci sono i diritti televisivi, sempre più strategici per la crescita economica dei club. Tra le novità più rilevanti, emerge l’interesse di Netflix, che per la prima volta potrebbe entrare nel mercato dei diritti sportivi europei. Secondo quanto riportato dal Times, la piattaforma di streaming sarebbe pronta a presentare un’offerta per trasmettere alcune partite della competizione, in un mercato che l’UEFA stima possa generare fino a cinque miliardi di euro di ricavi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Champions League su Netflix, ipotesi 4 abbonamenti per vedere tutto il calcio