Cessate il fuoco a Gaza ultime news sull’accordo Israele-Hamas Rilascio ostaggi entro lunedì | Ospedali si preparano
Le notizie di oggi sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: è tregua nella Striscia con la firma sull'accordo di pace, entra ufficialmente in vigore il cessate il fuoco dopo l'ok del governo di Tel Aviv. Migliaia di palestinesi sono in viaggio verso casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cessate - fuoco
Usa: “Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco”
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Le immagini riprese dall'alto da un drone mostrano la devastazione di Gaza City all'indomani del cessate il fuoco tra Hamas e Israele. La stessa città nei giorni scorsi è stato al centro di fitti bombardamenti ed oggi vede migliaia di palestinesi tornare in quel che
Truppe #USA arrivano in #Israele per supervisionare il cessate-il-fuoco a #Gaza
Pace Gaza, iniziato trasferimento di ergastolani palestinesi. 200 soldati Usa in Israele
Cessate il fuoco a Gaza: Ultime notizie e aggiornamenti internazionali - Aggiornamenti Fondamentali su Gaza, Ucraina e Altre Questioni Internazionali.