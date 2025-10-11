Cessate il fuoco a Gaza ultime news sull’accordo Israele-Hamas | Rilascio degli ostaggi inizierà lunedì mattina

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: è tregua nella Striscia con la firma sull'accordo di pace, entra ufficialmente in vigore il cessate il fuoco dopo l'ok del governo di Tel Aviv. Migliaia di palestinesi sono in viaggio verso casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Usa: “Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco”

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

cessate fuoco gaza ultimePace Gaza, iniziato trasferimento di ergastolani palestinesi. 200 soldati Usa in Israele - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, iniziato trasferimento di ergastolani palestinesi. Si legge su tg24.sky.it

