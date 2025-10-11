Cessate il fuoco a Gaza ultime news sull’accordo Israele-Hamas | Rilascio degli ostaggi inizierà lunedì mattina
Le notizie di oggi sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: è tregua nella Striscia con la firma sull'accordo di pace, entra ufficialmente in vigore il cessate il fuoco dopo l'ok del governo di Tel Aviv. Migliaia di palestinesi sono in viaggio verso casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cessate il fuoco a Gaza, ultime news sull'accordo Israele-Hamas. Rilascio ostaggi entro lunedì: "Ospedali si preparano" - Le notizie di oggi sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: è tregua nella Striscia con la firma sull'accordo di pace, entra ufficialmente in vigore il ...
Pace Gaza, iniziato trasferimento di ergastolani palestinesi. 200 soldati Usa in Israele