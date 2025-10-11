Cesate posta chiusa per diversi mesi
. I cittadini di Cesate dovranno prepararsi a un periodo di riorganizzazione per i servizi postali. Poste Italiane ha infatti comunicato la chiusura temporanea dell’Ufficio Postale locale, situato in via Suor Innocente Lazzarotto, a partire dal 18 ottobre 2025 fino al 14 febbraio 2026. Cesate, ufficio postale chiuso per mesi, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
