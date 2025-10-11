cercarono di far passare alessia pifferi come inferma chiesto il carcere per il suo avvocato e alcuni periti

Tentarono di condizionare i test per fare passare Alessia Pifferi, la donna condannata già in primo grado all’ergastolo per avere fatto morire di stenti la figlioletta, come “inferma”. Sulla base di questa accusa, la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto la condanna per il legale della donna, per uno psichiatra e tre psicologhe. Le accuse. Alessia Pontenani, la legale della Pifferi, Marco Garbarini, psichiatra, e tre psicologhe avrebbero agito in concorso tra loro per alterare i test a cui fu sottoposta la donna e farla apparire inferma. Per loro, i Pm hanno chiesto condanne dai 3 ai 4 anni di carcere con l’accusa di favoreggiamento, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsa testimonianza, falso in atto pubblico e falso commesso da incaricati di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

