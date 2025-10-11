Firenze, 11 ottobre 2025 – “Ognuno chiuda la campagna dove gli pare”, dice Matteo Renzi una volta per tutte. Vuoi perché lo spezzatino delle piazze del campo largo ha prodotto un pentagono con al centro Eugenio Giani, dentro e fuori il perimetro Unesco di Firenze: mercoledì Bonelli e Fratoianni, giovedì sera Schlein e Bonaccini, ieri Renzi e un doppio Conte. Il primo in piazza Strozzi, il secondo a Scandicci e alle Murate. “Non c’è stato verso di fare una piazza unitaria – ammettono a microfoni spenti i renziani – con tutto il centrosinistra sul palco per Eugenio Giani”. Intanto la storia dell’invito-non invito dei 5 Stelle esteso a Giani per la salita di Conte a Firenze si è risolta a Scandicci con una stretta di mano e un paio di passaggi con una palla da rugby donata dalla squadra locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrosinistra in campo (sparso), Conte: “Con Giani rapporti ottimi”