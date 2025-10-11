Centrale Caleotto Forza Italia | gazebo contro i camini nel cuore della città

Grande fermento stamattina al gazebo organizzato da Forza Italia per informare la cittadinanza in merito alla decisione dell'attuale amministrazione di realizzare una centrale termica con due camini alti 25 metri in zona Caleotto.Il segretario cittadino Angela Fortino insieme al gruppo di Forza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Centrale al Caleotto, Pd contro Lega: «Che coraggio: è autorizzata da Regione e Provincia» Sul progetto legato al teleriscaldamento è scontro aperto. La Lega vuole bloccarlo. Il Pd accusa il Carroccio di «sciacallaggio politico e disinformazione»

