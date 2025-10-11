Centrale al Caleotto la Lega | Volantinaggio riuscito cittadini contro le torri

Leccotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il volantinaggio di questa mattina organizzato dalla Lega Lombarda ha visto una partecipazione viva e concreta. Tanti lecchesi si sono fermati per informarsi, confrontarsi e dire la loro sul progetto delle nuove torri della centrale elettrica. Un progetto autorizzato dal comune senza ascoltare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

centrale caleotto lega volantinaggioCentrale a gas del Caleotto, la Lega in piazza per raccogliere firme contro il progetto - Piazza e Mauri: "Invitiamo tutta la coalizione e le forze di opposizione al referendum consultivo". Riporta leccotoday.it

