cento anni di storia e non sentirli festa per il fondo agricolo cocchi

I cento anni del fondo agricolo Cocchi a Mascarino, frazione di Castello d’Argile. Nel salone parrocchiale e negli spazi esterni si è tenuta la festa per celebrare il prestigioso traguardo a cui ha partecipato il sindaco Alessandro Erriquez. "Con la famiglia Cocchi ci troviamo di fronte – ha detto il primo cittadino – a un secolo di storia bellissima, che continua con l’impegno e la passione di Francesco Cocchi e sua moglie Patrizia. Un vero piacere aver condiviso questo importante momento di comunità". Petronio Cocchi, e il nipote Gaetano, vennero a Mascarino da Minerbio come coloni nel 1885 a lavorare in un fondo in via sant’Andrea chiamato ‘San Bernardino’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

