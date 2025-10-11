Cento anni di storia e non sentirli Festa per il fondo agricolo Cocchi

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I cento anni del fondo agricolo Cocchi a Mascarino, frazione di Castello d’Argile. Nel salone parrocchiale e negli spazi esterni si è tenuta la festa per celebrare il prestigioso traguardo a cui ha partecipato il sindaco Alessandro Erriquez. "Con la famiglia Cocchi ci troviamo di fronte – ha detto il primo cittadino – a un secolo di storia bellissima, che continua con l’impegno e la passione di Francesco Cocchi e sua moglie Patrizia. Un vero piacere aver condiviso questo importante momento di comunità". Petronio Cocchi, e il nipote Gaetano, vennero a Mascarino da Minerbio come coloni nel 1885 a lavorare in un fondo in via sant’Andrea chiamato ‘San Bernardino’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cento anni di storia e non sentirli festa per il fondo agricolo cocchi

© Ilrestodelcarlino.it - Cento anni di storia e non sentirli. Festa per il fondo agricolo Cocchi

In questa notizia si parla di: cento - anni

Parrucchiera, macellaia, ambulante. “Cento anni senza fermarmi mai”

Frantz Fanon, cento di questi anni

Grande festa per i cento anni del Circolo Tennis. Oltre 250 i partecipanti: presenti l'assessore Lari e l'ex sindaco Gnassi

I cento anni di vita e storia di Neva. “Ho vissuto il bombardamento del ’44” - Arcidosso (Grosseto), 27 luglio 2025 – Neva Rocchi, coniugata Bargagli, ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Segnala lanazione.it

cento anni storia sentirliDa fascismo a intelligenza artificiale: 100 anni di storia italiana in cento parole - Nato nel 1925 grazie alla sinergia dell'imprenditore Giovanni Treccani e alla visione del filosofo Giovanni Gentile, ... Secondo famigliacristiana.it

Cerca Video su questo argomento: Cento Anni Storia Sentirli