Celebrato il 212° anniversario dalla nascita di Giuseppe Verdi

In occasione del 212° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, si è svolta, ieri mattina, davanti al monumento di Piazza della Pace, dedicato al Maestro, la cerimonia celebrativa della ricorrenza. Sono intervenuti il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto, Luciano Messi.

