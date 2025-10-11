Cefalù 31enne cade dagli scogli | ricoverata in codice rosso in ospedale

Feedpress.me | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane di 31 anni è caduta dagli scogli, da una altezza di 8 metri, a Cefalù. E’ stata soccorsa dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale Giglio in codice rosso. Le condizioni sono gravi per i diversi traumi provocati dalla caduta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

cefal249 31enne cade dagli scogli ricoverata in codice rosso in ospedale

© Feedpress.me - Cefalù, 31enne cade dagli scogli: ricoverata in codice rosso in ospedale

In questa notizia si parla di: cefal - 31enne

Porto Santo Stefano, cade in acqua dagli scogli: il video del salvataggio della Guardia Costiera - Nel pomeriggio di sabato 30 agosto, un uomo di 30 anni è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, dopo essere scivolato dagli scogli in zona Cala Moresca, lungo la costa ... Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cefal249 31enne Cade Scogli