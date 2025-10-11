Cefalù 31enne cade dagli scogli | ricoverata in codice rosso in ospedale
Una giovane di 31 anni è caduta dagli scogli, da una altezza di 8 metri, a Cefalù. E’ stata soccorsa dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale Giglio in codice rosso. Le condizioni sono gravi per i diversi traumi provocati dalla caduta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
