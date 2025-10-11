C’è un nesso causale tra l’esposizione all’uranio impoverito e i tumori che colpiscono i militari | la storica sentenza del Consiglio di Stato

Storica sentenza del Consiglio di Stato. Per la prima volta si stabilisce che nell’attività dei militari c’è un “ rischio professionale specifico ” rispetto alle esposizioni all’uranio impoverito in missione all’estero o nei poligoni. Nel caso di sviluppo di un tumore, andrà dunque considerato automatico il collegamento tra la malattia e la partecipazione alle missioni in cui si viene a contatto con l’uranio. Spetterà eventualmente all’amministrazione militare dimostrare il contrario, rovesciando l’onere della prova. In precedenza, erano le vittime a dover dimostrare il nesso causale tra la loro malattia e l’esposizione ad agenti patogeni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - C’è un “nesso causale” tra l’esposizione all’uranio impoverito e i tumori che colpiscono i militari: la storica sentenza del Consiglio di Stato

