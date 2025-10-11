C’è un nesso causale tra l’esposizione all’uranio impoverito e i tumori che colpiscono i militari | la storica sentenza del Consiglio di Stato

Ilfattoquotidiano.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storica sentenza del Consiglio di Stato. Per la prima volta si stabilisce che nell’attività dei militari c’è un “ rischio professionale specifico ” rispetto alle esposizioni alluranio impoverito in missione all’estero o nei poligoni. Nel caso di sviluppo di un tumore, andrà dunque considerato automatico il collegamento tra la malattia e la partecipazione alle missioni in cui si viene a contatto con l’uranio. Spetterà eventualmente all’amministrazione militare dimostrare il contrario, rovesciando l’onere della prova. In precedenza, erano le vittime a dover dimostrare il nesso causale tra la loro malattia e l’esposizione ad agenti patogeni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

c8217232 un nesso causale tra l8217esposizione all8217uranio impoverito e i tumori che colpiscono i militari la storica sentenza del consiglio di stato

© Ilfattoquotidiano.it - C’è un “nesso causale” tra l’esposizione all’uranio impoverito e i tumori che colpiscono i militari: la storica sentenza del Consiglio di Stato

In questa notizia si parla di: nesso - causale

Vaccino Covid, "tra errori e omissioni: dall'efficacia del siero al nesso causale sui decessi" - il WORKING PAPER dell'Università di Firenze

Ricostruzione del nesso causale: si applica criterio dello scopo della norma violata - In seguito ad un incidente stradale, un uomo riporta delle lesioni, viene sottoposto ad un intervento chirurgico e a cinque trasfusioni di sangue, all’esito delle quali, a distanza di anni, scopre di ... Come scrive diritto.it

Vaccini e autismo. Cassazione boccia domanda indennizzo: “Nessun nesso causale” - Prima di poter affermare che vi sia relazione tra vaccini e insorgere dell'autismo occorre "accertare, in base ai criteri di probabilità scientifica ... quotidianosanita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Nesso Causale L8217esposizione