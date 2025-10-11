C’è un borgo incantato sul lago che sembra la Svizzera ma è in Lombardia | dove si trova?

Immerso nelle Prealpi al confine tra Lombardia e Svizzera, il piccolissimo villaggio di Santa Margherita rappresenta uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi delle rive del Lago Ceresio, meglio conosciuto come Lago di Lugano. Questa frazione del comune di Valsolda, in provincia di Como, è un minuscolo borgo raggiungibile oggi solamente in barca, completamente disabitato ad eccezione di alcune ville private utilizzate come dimore estive dai proprietari. La particolarità di Santa Margherita non risiede solo nella sua bellezza nascosta tra le montagne, ma nella sua storia di progressivo abbandono che l’ha trasformato in una vera e propria ghost town. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - C’è un borgo incantato sul lago che sembra la Svizzera (ma è in Lombardia): dove si trova?

