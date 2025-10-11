C’è relazione tra presenza di asili nido nel territorio e tasso di fecondità femminile? Lo studio
È firmato da Giulia Milan, Viviana Celli, Emmanuele Pavolini, Stefani Scherer, Pietro Bracaglia, Pierina De Salvo, Valeria Qualiano e Roberta Crialesi il documento Istat pubblicato nel 2024 che analizza il possibile impatto dell’espansione dei servizi educativi per la prima infanzia sull’andamento della natalità in Italia. Un tema non nuovo, ma ancora centrale nel dibattito su come sostenere le famiglie e invertire la tendenza alla bassa fecondità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
