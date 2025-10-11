Al direttore - Le grandi manifestazioni per Gaza, che hanno visto la partecipazione appassionata di tanti ragazzi (alcuni davvero giovani, eh, si sono visti striscioni portati da ragazzini di manco dieci anni) sarebbero, agli occhi di autorevoli commentatori, prova di un risveglio inaspettato della passione civile nelle generazioni che sembravano finora ipnotizzate solo dai loro cellulari. Finalmente i più giovani hanno alzato gli occhi dal telefonino, finalmente tra i ragazzi torna l’impegno e si fanno i conti con la realtà! Solo a qualche malizioso, tra i quali mi annovero, viene in mente che invece è stato null’altro che il telefonino – partendo dagli stessi account Telegram putinian-pro Pal che demonizzano l’Ucraina e inventano carestie programmate per fiaccare il popolo palestinese, e che poi si trasformano in mainstream social e televisivo – a trascinare quella gran massa di ragazzini nelle loro gite scolastiche dal fiume al mare, benedette da mamma, papà, professori, presidi e Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

C'è chi li chiama pacifisti delusi e chi utili idioti degli ayatollah