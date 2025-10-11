C’è bisogno d’amore in scena al Teatro Franco Parenti
Il 18 e 19 ottobre la Sala Blu del Teatro Franco Parenti ospiterà C’è bisogno d’amore, un evento che si colloca a metà tra spettacolo teatrale, una lectio filosofica e un concerto di emozioni. In scena Stefano Zecchi e Sabina Negri, diretti da Lorenzo Loris, per un dialogo sull’amore e sulla bellezza, descritti nelle loro infinite trasformazioni. Il titolo è una dichiarazione di una necessità. Lo spettacolo suggerisce che oggi più che mai c’è bisogno di rimettere al centro il sentimento, la delicatezza e la cura, in un’epoca che corre. Stefano Zecchi è filosofo e scrittore, già docente di Estetica all’Università degli Studi di Milano, e porta sul palco la sua visione dell’amore come forza generatrice e come principio del “bello”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
