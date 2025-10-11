Cattelan sfida l’Intelligenza artificiale fra ironia e vita - Video

Ecodibergamo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LO SPETTACOLO. Se l’intelligenza artificiale è davvero il futuro, Alessandro Cattelan ha deciso di salutarla con una decisa alzata di spalle. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

cattelan sfida l8217intelligenza artificiale fra ironia e vita video

© Ecodibergamo.it - Cattelan sfida l’Intelligenza artificiale fra ironia e vita - Video

In questa notizia si parla di: cattelan - sfida

cattelan sfida l8217intelligenza artificialeCattelan sfida l’Intelligenza artificiale fra ironia e vita - Video - Se l’intelligenza artificiale è davvero il futuro, Alessandro Cattelan ha deciso di salutarla con una decisa alzata di spalle. Si legge su ecodibergamo.it

Alessandro Cattelan e l'Intelligenza Artificiale: il futuro dell'umanità tra musica e ironia - Complicato e non esaltante, a quanto pare: nel suo nuovo spettacolo teatrale “Benvenuto nell’AI! leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cattelan Sfida L8217intelligenza Artificiale