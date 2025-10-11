Cattedrale gremita per il funerale di Maria Cristina Gallo la prof che aveva denunciato i ritardi degli esami istologici a Trapani
Chiesa gremita oggi, 11 ottobre, per il funerale di Maria Cristina Gallo, la professoressa di 56 anni morta dopo aver denunciato pubblicamente lo scandalo dei ritardi nei referti istologici dell’ Asp di Trapani e aver dovuto aspettare otto mesi per ottenere i risultati dei suoi esami. Ad accogliere il feretro nella Cattedrale di Mazara del Vallo (Trapani) sono stati i ragazzi diversamente abili del laboratorio creativo Unitalsi dove, nell’ultimo anno, la docente ha svolto servizio di volontariato. Nelle prime file il marito Giorgio Tranchida, i due figli e la mamma di Maria Cristina Gallo, Rosa Maria Mauro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
