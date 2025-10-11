Cattedrale di Mazara gremita per i funerali di Cristina Gallo Il vescovo | Ha sparso semi di speranza

Cattedrale di Mazara del Vallo (Trapani) gremita di persone, stamattina, per il funerale di Maria Cristina Gallo, la professoressa di 56 anni che denunciò il ritardo nella consegna del suo esame istologico avvenuto 8 mesi dopo la biopsia. embedpost id="2112119" Ad accogliere il feretro sono stati i ragazzi diversamente abili del laboratorio creativo Unitalsi dove, nell’ultimo anno, la docente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

