Caterina Balivo è di destra o di sinistra? Finalmente spunta tutta la verità | ecco cosa ha detto

Caterina Balivo interviene sui social dopo essere stata accusata di non prendere posizione politica. La conduttrice di Rai Uno replica con fermezza e rivendica la sua libertà di pensiero, scatenando un acceso dibattito online. Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Guai per Stefano De Martino e Caterina Balivo, brutte notizie per loro: e ora che succede? Amatissima conduttrice di Rai Uno e volto del programma La volta buona, Caterina Balivo è finita al centro di una polemica social legata alla politica. Tutto è iniziato da un commento apparso su X (ex Twitter) che la accusava di non esporsi su temi sensibili, in particolare sulle manifestazioni per la pace. 🔗 Leggi su Donnapop.it

