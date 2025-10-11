Caterina Balivo è di destra o di sinistra? Finalmente spunta tutta la verità | ecco cosa ha detto

Donnapop.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caterina Balivo interviene sui social dopo essere stata accusata di non prendere posizione politica. La conduttrice di Rai Uno replica con fermezza e rivendica la sua libertà di pensiero, scatenando un acceso dibattito online. Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Guai per Stefano De Martino e Caterina Balivo, brutte notizie per loro: e ora che succede? Amatissima conduttrice di Rai Uno e volto del programma La volta buona, Caterina Balivo è finita al centro di una polemica social legata alla politica. Tutto è iniziato da un commento apparso su X (ex Twitter) che la accusava di non esporsi su temi sensibili, in particolare sulle manifestazioni per la pace. 🔗 Leggi su Donnapop.it

caterina balivo 232 di destra o di sinistra finalmente spunta tutta la verit224 ecco cosa ha detto

© Donnapop.it - Caterina Balivo è di destra o di sinistra? Finalmente spunta tutta la verità: ecco cosa ha detto

In questa notizia si parla di: caterina - balivo

LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI

Caterina Balivo commenta la lite tra Cecilia e Belen Rodriguez, cosa ha detto sul rapporto tra le due sorelle

Caterina Balivo, il messaggio che non lascia dubbi su Belen e Cecilia Rodriguez

Caterina Balivo rivela il suo orientamento politico e poi sbotta: "Dimmi come ti chiami, così l'avvocato fa prima" - Lei &#232; Caterina Balivo, ora al timone del programma di Rai Uno “La volta buona”. Lo riporta today.it

caterina balivo 232 destraAccusano Caterina Balivo di non prendere posizione sul conflitto in Palestina, lei replica: “Io non mi nascondo” - Caterina Balivo interviene su X e risponde a chi la critica di non aver menzionato lo sciopero generale del 3 ottobre per Gaza e la Flotilla durante la ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caterina Balivo 232 Destra