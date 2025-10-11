Catania addio a Ennio Virlinzi storico imprenditore | aveva 91 anni
Una vita dedicata all'impresa e alla crescita del territorio. È scomparso ieri pomeriggio, 10 ottobre, a Catania, l'imprenditore Ennio Virlinzi, una delle figure più rappresentative del mondo economico siciliano. Nato a Enna nel 1934, Virlinzi aveva 91 anni e lascia un segno profondo nella storia dell'imprenditoria etnea. Dalle origini familiari al successo del gruppo Virlinzi. Trasferitosi a Catania dopo la Seconda guerra mondiale, Virlinzi iniziò giovanissimo a lavorare nel negozio di ferramenta di famiglia in piazza Iolanda, insieme ai fratelli. Da quella piccola attività nacque un progetto ambizioso che, nel corso dei decenni, si trasformò in un gruppo industriale di rilievo.
