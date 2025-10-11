Catania 33enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 33 anni, residente nel quartiere Picanello, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. La chiamata di emergenza e l'intervento della Polizia. L'operazione è scattata dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, quando un uomo ha chiesto aiuto spiegando di non riuscire più a contenere il fratello, andato in escandescenza. Gli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti immediatamente e, una volta giunti sul posto, si sono trovati di fronte il presunto aggressore, in evidente stato di agitazione.

