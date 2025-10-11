Castro | Il Bologna non ha paura e io odio perdere A Spalletti e all’Al-Hilal ho detto no perché…
Castro: «Il Bologna non ha paura e io odio perdere. A Spalletti e all’Al-Hilal ho detto no perché.». Le parole dell’attaccante argentino Santiago Castro è un mix esplosivo di gioventù, talento e una determinazione che non conosce mezze misure. A La Gazzetta dello Sport racconta la voglia di un’altra stagione ricca di soddisfazioni, come l’ultima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Bologna, Castro: “L’Al-Hilal mi ha cercato, ma ho detto no. Lo guido io il prossimo pullman scoperto” - Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha parlato del suo presente in rossoblù e di un retroscena di mercato ... Come scrive gianlucadimarzio.com
Castro: "Bologna, se vinciamo ancora il pullman lo guido io. Per il Mondiale con l'Argentina ho detto no all'Al Hilal" - L'attaccante rossoblù: "Vogliamo un altro trofeo, è troppo bello: odio perdere anche a carte. Secondo msn.com