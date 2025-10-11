Castro: «Il Bologna non ha paura e io odio perdere. A Spalletti e all’Al-Hilal ho detto no perché.». Le parole dell’attaccante argentino Santiago Castro è un mix esplosivo di gioventù, talento e una determinazione che non conosce mezze misure. A La Gazzetta dello Sport racconta la voglia di un’altra stagione ricca di soddisfazioni, come l’ultima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Castro: «Il Bologna non ha paura e io odio perdere. A Spalletti e all’Al-Hilal ho detto no perché…»