Castro | Il Bologna non ha paura e io odio perdere A Spalletti e all’Al-Hilal ho detto no perché…

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castro: «Il Bologna non ha paura e io odio perdere. A Spalletti e all’Al-Hilal ho detto no perché.». Le parole dell’attaccante argentino Santiago Castro è un mix esplosivo di gioventù, talento e una determinazione che non conosce mezze misure. A La Gazzetta dello Sport racconta la voglia di un’altra stagione ricca di soddisfazioni, come l’ultima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

castro il bologna non ha paura e io odio perdere a spalletti e all8217al hilal ho detto no perch2338230

© Calcionews24.com - Castro: «Il Bologna non ha paura e io odio perdere. A Spalletti e all’Al-Hilal ho detto no perché…»

In questa notizia si parla di: castro - bologna

Bologna, chi confermare al fanta: Castro sì, Orsolini...

Bologna, il Ciro più veloce. Immobile si prende la pole con 5 gol. Che distacco da colmare per Castro. E inizia a carburare anche Dallinga

Castro sotto pressione: con Immobile e Dallinga è lotta per un posto nel nuovo Bologna

castro bologna ha pauraBologna, Castro: “L’Al-Hilal mi ha cercato, ma ho detto no. Lo guido io il prossimo pullman scoperto” - Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha parlato del suo presente in rossoblù e di un retroscena di mercato ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Castro: "Bologna, se vinciamo ancora il pullman lo guido io. Per il Mondiale con l'Argentina ho detto no all'Al Hilal" - L'attaccante rossoblù: "Vogliamo un altro trofeo, è troppo bello: odio perdere anche a carte. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castro Bologna Ha Paura