Castro | Bologna se vinciamo ancora il pullman lo guido io Per il Mondiale con l' Argentina ho detto no all' Al Hilal

L'attaccante rossoblù: "Vogliamo un altro trofeo, è troppo bello: odio perdere anche a carte. L'Italia? Gattuso non mi ha chiamato, sogno l'Argentina. Immobile mi aiuta, parliamo tanto ed è uno stimolo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Castro: "Bologna, se vinciamo ancora il pullman lo guido io. Per il Mondiale con l'Argentina ho detto no all'Al Hilal"

In questa notizia si parla di: castro - bologna

Bologna, chi confermare al fanta: Castro sì, Orsolini...

Bologna, il Ciro più veloce. Immobile si prende la pole con 5 gol. Che distacco da colmare per Castro. E inizia a carburare anche Dallinga

Castro sotto pressione: con Immobile e Dallinga è lotta per un posto nel nuovo Bologna

CASTRO E DOMINGUEZ AL BOLOGNA FC STORE STADIO Martedì 14 ottobre dalle 17:00 alle 18:00, Santiago Castro e Benjamin Dominguez ti aspettano presso il Bologna FC store stadio. Un’occasione unica per vedere i tuoi idoli da vicino. Ti aspettiamo! A - facebook.com Vai su Facebook

17° | Tentativo di Castro da posizione defilata, palla che finisce sull'esterno della rete #BolognaFriburgo | 0-0 | #UEL #WeAreOne - X Vai su X

Castro: «Il mio sogno è vincere con il Bologna e volare con l'Argentina al Mondiale. Fuori dal campo sono casa, famiglia e bevo cinque litri di mate al giorno» - «Dire il 14 maggio a Roma sarebbe facile, scelgo la semifinale di ritorno con l’Empoli: il giro di campo a ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Italiano: “Bologna, ci siamo. Sul pullman l’ultima spinta per restare” - Perché quando vieni dalla provincia, dovrai sempre fare della strada in più degli altri. Da ilrestodelcarlino.it