Castro ammette | La Juventus mi voleva? Ecco cosa ho sempre pensato Annuncio importante dell’attaccante accostato ai bianconeri

Castro, attaccante del Bologna, ha parlato così dell’interesse nei suoi confronti della Juventus. Le sue dichiarazioni. Santiago Castro a La Gazzetta dello Sport ha raccontato la voglia di un’altra stagione ricca di soddisfazioni col Bologna, come l’ultima conclusa con la vittoria della Coppa Italia. Parole importanti sull’interesse del calciomercato Juve nei suoi confronti anche. OBIETTIVO: UN ALTRO GIRO SUL BUS SCOPERTO – « Assolutamente sì. È troppo bello. Io amo vincere, con questa squadra si può fare ancora. Pensi che odio perdere anche solo a carte. In Argentina giochiamo al “Truco”: delle lotte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

