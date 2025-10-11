Castelnuovo Valdicecina | a fuoco annesso agricolo nel bosco

Pisatoday.it | 11 ott 2025

Annesso agricolo in fiamme questa mattina, 11 ottobre, intorno alle 9 in località La Piana nel comune di Castelnuovo Valdicecina. La struttura, in legno, era situata all'interno di un'area boschiva. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno spento il rogo evitando che le fiamme si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: castelnuovo - valdicecina

