Cassano | La riforma della separazione delle carriere non ha nessuna utilità

Firenze, 11 ottobre 2025 - La riforma della separazione delle carriere "non garantirà ciò sulla base del quale viene giustificata: si dice che la separazione delle carriere servirà a rendere più efficace il funzionamento della giustizia. Sono due piani completamente distinti. La separazione delle carriere serve solo a diversificare la carriera di chi farà il magistrato del pubblico ministero incaricato di svolgere le indagini e quella del giudice. Non inciderà in alcun modo su tempi e modalità del funzionamento della giustizia. La riforma ha solo valore simbolico e nessuna utilità concreta". Lo ha dichiarato Margherita Cassano, prima presidente della Corte di Cassazione, intervenendo alla festa del Foglio a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

