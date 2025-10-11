Cassano | Conte fenomeno Su Allegri Gattuso e Marotta penso che…
Sotto il segno di Antonio Cassano. “L’Inter vincerà lo scudetto. Beppe Marotta? In Italia viene sempre esaltato ma credo che il vero genio in casa Inter sia Piero Ausilio “. Parola di Antonio Cassano che si è collegato in queste ore, da remoto, ad Overtime Festival 2025 (Macerata). Ospiti al Teatro Lauro Rossi per l’appassionante appuntamento Overtime targato ‘ Viva el Futbol’ Lele Adani e Nicola Ventola. “Max Allegri non cerca mai il concetto di bellezza, guarda solo dritto al risultato. Antonio Conte invece è un fenomeno a mio modo di vedere”. CASSANO SU MODRIC E DE BRUYNE: “IN ITALIA A FINE CARRIERA? ALMENO RINGRAZIAMOLI PER ESSERE VENUTI IN SERIE A. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
