Caso Garlasco Sempio valuta ‘addio’ all’avvocato Lovati | qualche giorno per decidere

Periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, prende tempo sull'eventualità di un cambio di difesa dopo le ultime dichiarazioni sopra le righe del difensore Massimo Lovati, fin dal 2017 accanto all'assistito ora al centro di un lungo incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, nel pomeriggio c'è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - garlasco

Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!

Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”

Pavia, la nota del Procuratore sul Caso Garlasco: «Troppe speculazioni, parli solo chi indaga»

caso garlasco sempio valutaCaso Garlasco, Sempio valuta 'addio' all'avvocato Lovati: qualche giorno per decidere - L'indagato per omicidio in concorso di Chiara Poggi potrebbe revocare il mandato al difensore, dopo le ultime dichiarazioni sopra le righe del legale Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso ... Si legge su adnkronos.com

caso garlasco sempio valutaCaso Garlasco: Sempio valuta 'addio' a Lovati, qualche giorno per decidere - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, prende tempo sull'eventualità di un cambio di ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Sempio Valuta