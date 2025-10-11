Caso Garlasco Sempio valuta ‘addio’ all’avvocato Lovati | qualche giorno per decidere
(Adnkronos) – L’indagato per omicidio in concorso di Chiara Poggi potrebbe revocare il mandato al difensore, dopo le ultime dichiarazioni sopra le righe del legale L'articolo proviene da Daily Show Magazine. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
Caso Garlasco, nessuna contaminazione sul Dna “Ignoto 3” nella bocca di Chiara Poggi: ecco come cambia l'inchiesta
Caso Garlasco, il DNA di “Ignoto 3” nella bocca di Chiara Poggi non è frutto di contaminazione
Caso Garlasco, Fagnani: “Atto di responsabilità prima di divulgare notizie lesive per la famiglia”
Garlasco, Sempio prende tempo e valuta se revocare il legale Lovati: “Devo riflettere, vedremo cosa succede” - Dopo le frasi di Lovati pubblicate da Fabrizio Corona, Andrea Sempio apre alla possibilità di un cambio nel team difensivo. Da panorama.it
Garlasco, Lovati nei guai: l’Ordine valuta sanzioni per le frasi choc pronunciate dall’avvocato di Sempio - Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, sotto accusa per le dichiarazioni a Fabrizio Corona: la Procura lo smentisce, l’Ordine indaga ... Scrive panorama.it