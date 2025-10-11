Caso Garlasco il carabiniere Spoto e il giallo della microspia nell' auto di Sempio

AGI - Giuseppe Spoto, il  carabiniere della polizia giudiziaria  perquisito da non indagato lo scorso 26 settembre, racconta la sua versione sulla  microspia  che venne piazzata nell'auto di  Andrea Sempio  ai tempi dell'inchiesta condotta dall'ex  procuratore di Pavia Mario Venditti. L'indagine in cui viene sentito è quella di Brescia sulla presunta  corruzione di Venditti per archiviare Sempio. "Ricordo che dovevo far perdere tempo a Sempio perché dovevamo fare l'installazione sulla vettura e siccome, ricordo ma non ne sono certo, che il tecnico della ditta aveva sbagliato strada, ci abbiamo messo diverso tempo e quindi mi sono dovuto trattenere con Sempio per evitare che uscisse e si accorgesse dell'intervento sull'auto". 🔗 Leggi su Agi.it

