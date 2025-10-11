Caso Equalize quel messaggio di Pazzali al presidente delle misure di prevenzione E il rapporto ‘giudiziario’ tra i due che prosegue oltre i termini di legge
L’ex presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali indagato nell’inchiesta sui dossieraggi della società Equalize di Milano aveva l’abitudine di chiedere continuamente report reputazionali su vari soggetti anche di rilevanza pubblica. Ne chiedeva conto, emerge dagli atti della Procura di Milano, soprattutto al suo ex socio Carmine Gallo. E però l’abitudine di domandare informazioni non era legata solo a chi lavorava in Equalize. Dal lungo interrogatorio del 7 ottobre che Pazzali ha sostenuto davanti al pm Francesco De Tommasi emerge che in almeno un caso l’ex dirigente pubblico chiese un’informazione anche all’attuale presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Caso Equalize, per i pm Enrico Pazzali era "ideatore e promotore dell'associazione a delinquere"
Pazzali e i servizi segreti: “Il vice capo dell’Aisi De Donno sapeva di Equalize” - L'ex presidente della Fondazione Fiera, indagato nell'inchiesta sugli spioni, sentito per dieci ore: "All'oscuro dei metodi illegali". Scrive ilfattoquotidiano.it
Caso Equalize, l’interrogatorio di Pazzali: scarica Gallo, racconta di Fontana e spiega l’affaire La Russa - L’ex presidente di Fondazione Fiera Milano davanti ai magistrati meneghini “scagiona” il governatore della Lombardia e gli altri politici. Segnala editorialedomani.it