L’ex presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali indagato nell’inchiesta sui dossieraggi della società Equalize di Milano aveva l’abitudine di chiedere continuamente report reputazionali su vari soggetti anche di rilevanza pubblica. Ne chiedeva conto, emerge dagli atti della Procura di Milano, soprattutto al suo ex socio Carmine Gallo. E però l’abitudine di domandare informazioni non era legata solo a chi lavorava in Equalize. Dal lungo interrogatorio del 7 ottobre che Pazzali ha sostenuto davanti al pm Francesco De Tommasi emerge che in almeno un caso l’ex dirigente pubblico chiese un’informazione anche all’attuale presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Equalize, quel messaggio di Pazzali al presidente delle misure di prevenzione. E il rapporto ‘giudiziario’ tra i due che prosegue oltre i termini di legge