La ex procuratrice aggiunta di Perugia, Antonella Duchini (difesa dagli avvocati Nicola Di Mario e Michele Nannarone), è stata assolta. Stessa sentenza per l’imprenditore eugubino Carlo Colaiacovo (assistito dall’avvocato Ubaldo Minelli), per i carabinieri Orazio Gisabella (difeso dall’avvocato Nicola Di Mario) e Costanzo Leone (difeso dall’avvocato Donatella Donati), per l’avvocato Pietro Gigliotti (difeso dall’avvocato Francesco Falcinelli) e l’imprenditore Valentino Rizzuto (difeso dall’avvocato Mario Incardona). Intorno alle 13 di ieri, la decisione del Tribunale di Firenze a conclusione del procedimento di primo grado per la vicenda giudiziaria che ha ipotizzato episodi di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e peculato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Caso Duchini, le difese: "Si mette fine a una lunga sofferenza"
Caso Duchini, assolti i sei imputati. Cadono le accuse per Colaiacovo e l'ex procuratrice aggiunta - Uno dei reati contestati ipotizzava la rivelazione di informazioni coperte da segreto istruttorio da parte del magistrato a favore dell'imprenditore.
Il flop dell'inchiesta terremoto sulla procuratrice Duchini: tutti assolti - L'inchiesta terremoto che aveva fatto tremare la procura di Perugia si sbriciola in tribunale.