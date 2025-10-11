Casertavecchia un finale che semina futuro

Il borgo medievale di Casertavecchia si prepara a salutare “Un Borgo di Libri” domenica 12 ottobre con un’ultima giornata ricchissima, che corre tra vicoli e piazze fino a Casola. Letteratura, musica, immagini e gusto si intrecciano nel segno di “Odissee”, per un congedo che somiglia a un patto con il futuro. Un arrivederci che guarda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

