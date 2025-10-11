Caserta sequestrata droga e scoperta base di spaccio | quattro arresti

Oltre 1,2 kg di droga è stata sequestrata durante il blitz dei carabinieri scattato nella tarda serata di ieri a Casapulla. Quattro persone finite in carcere – tre uomini di 28, 33 e 45 anni e una donna di 35 anni – e oltre 1,2 kg di droga sequestrata, tra cocaina, crack e hashish, insieme . 🔗 Leggi su 2anews.it

