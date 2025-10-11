Caserta incontro tra coetanei finisce in aggressione | due ragazzi pestano un amico e gli rubano i vestiti
Due giovani arrestati a Caserta per rapina e lesioni dopo aver aggredito un coetaneo nei pressi di San Leucio. Refurtiva recuperata dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: caserta - incontro
Cia Caserta, incontro regione prezzi latte bufalino
Associazione Pendolari “Sannio-Terra di Lavoro”, incontro con Trenitalia per l’interruzione della Benevento-Caserta
Diossina a Teano, Coldiretti Caserta chiede alla Regione un incontro per valutare i danni
Presentato presso la sala stampa della Camera dei deputati " ", un libro per i giovani, contro la violenza di genere. Un'iniziativa nata dall'incontro tra la Polizia di Stato - Questura di Caserta e l'Associazione Culturale 'Ali della mente' L - facebook.com Vai su Facebook
Caserta, incontro tra coetanei finisce in aggressione: due ragazzi pestano un amico e gli rubano i vestiti - Due giovani arrestati a Caserta per rapina e lesioni dopo aver aggredito un coetaneo nei pressi di San Leucio. Segnala virgilio.it