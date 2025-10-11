Caserta incontro tra coetanei finisce in aggressione | due ragazzi pestano un amico e gli rubano i vestiti

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani arrestati a Caserta per rapina e lesioni dopo aver aggredito un coetaneo nei pressi di San Leucio. Refurtiva recuperata dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

caserta incontro tra coetanei finisce in aggressione due ragazzi pestano un amico e gli rubano i vestiti

© Notizie.virgilio.it - Caserta, incontro tra coetanei finisce in aggressione: due ragazzi pestano un amico e gli rubano i vestiti

In questa notizia si parla di: caserta - incontro

Cia Caserta, incontro regione prezzi latte bufalino

Associazione Pendolari “Sannio-Terra di Lavoro”, incontro con Trenitalia per l’interruzione della Benevento-Caserta

Diossina a Teano, Coldiretti Caserta chiede alla Regione un incontro per valutare i danni

Caserta, incontro tra coetanei finisce in aggressione: due ragazzi pestano un amico e gli rubano i vestiti - Due giovani arrestati a Caserta per rapina e lesioni dopo aver aggredito un coetaneo nei pressi di San Leucio. Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Caserta Incontro Coetanei Finisce