Caserta inaugurata la Casa del Made in Italy | licei campani protagonisti con il Virgilio Marone capofila
È stata inaugurata ieri, in piazza Duomo a Caserta, la nuova Casa del Made in Italy, sede territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nata con l’obiettivo di offrire supporto, informazione e servizi alle imprese locali.Alla cerimonia di apertura erano presenti il ministro delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
CASERTA - Urso inaugura la Casa del Made in Italy, prima uscita ufficiale del candidato governatore Cirielli. TUTTI I PRESENTI E LA FOTO - Questa mattina, presso il Palazzo delle Poste di via Pollio a Caserta, è stata inaugurata la Casa del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, del Vice Ministro Edmondo ... Come scrive casertafocus.net
