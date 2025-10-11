Casemiro United è rottura La Serie A nel futuro del brasiliano?
Casemiro: lo United ha deciso, il futuro del brasiliano è tutto da scrivere Il futuro di Casemiro al Manchester United sembra ormai segnato. Il club inglese, infatti, avrebbe deciso di non proporre un rinnovo di contratto al centrocampista brasiliano, il cui accordo scadrà il 30 giugno 2026. Una scelta che riflette la volontà della dirigenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
La star del Man United Casemiro dovrebbe partire la prossima estate
Casemiro, a giugno sarà addio: niente rinnovo con il Manchester United
Casemiro ha svelato la verità sul suo nome. "Non è Casemiro, è sempre stato sbagliato", ha commentato il centrocampista del Manchester United ai microfoni di La Repubblica "È Casimiro, con la "i". È tutta colpa del San Paolo, in cui ho fatto tutta la trafil
Amorim mani nei capelli: Casemiro espulso, Man United-Chelsea ora in 10 contro 10 - A Old Trafford infatti, nel corso del big match tra Red Devils e Blues, l'arbitro Peter Bankes diventa improvvisamente protagonista della ...