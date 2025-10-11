Caseifici Granterre inaugura l’ampliamento dello sito di Sommacampagna
Caseifici Granterre, leader nel settore agroalimentare italiano, ha inaugurato l’ampliamento dello stabilimento produttivo di Sommacampagna (Verona), alla presenza del management aziendale, delle autorità locali, di numerosi rappresentanti del mondo industriale e istituzionale, nonché di tutti i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
La generosità di GranTerre (GranTerre - Salumifici, caseifici e allevamenti) ci dimostra che non siamo soli nella quotidiana lotta contro la povertà e l'insicurezza alimentare Grazie a GranTerre per credere in noi ed in quello che facciamo. Questo aiuto dona spe - facebook.com Vai su Facebook
