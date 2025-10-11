Case scuole ospedali | tutto distrutto Di Gaza restano solo le incognite
Roma, 11 ottobre 2025 – Sono migliaia le famiglie che dal sud della Striscia si muovono verso Gaza City: una lunga colonna di persone che torna verso la città, verso le proprie case, ma che in questo momento sono solo una distesa di cumuli e macerie. È vero, l’accordo è stato siglato, un primo passo verso la pace (forse) è stato compiuto, ma che cosa resta di una lingua di territorio martoriata da due anni di bombardamenti? “È un quadro drammatico – commenta Luigi Narbone, ex ambasciatore capo della delegazione dell’Ue in Arabia Saudita –. Secondo alcuni rapporti delle Nazioni Unite, oltre il novanta per cento delle infrastrutture – come scuole, ospedali e università – è stato distrutto o seriamente danneggiato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: case - scuole
Putin non si ferma. Nuovi raid su case, scuole e uffici di Kiev: anche bambini fra morti e feriti
Mentre si parla di portare al 5% del PIL le spese militari, in Italia mancano case, scuole sicure, sanità pubblica e salari dignitosi. Noi diciamo basta. Il 25 ottobre saremo in piazza con la CGIL per chiedere che le risorse vadano al lavoro e alle reali necessità del - facebook.com Vai su Facebook
Quando la scuola entra in ospedale: il diritto allo studio dei più fragili - Le lezioni in ospedale e l’istruzione domiciliare dovrebbero essere già attive il primo giorno di scuola, ma spesso i progetti partono a rilento, lasciando in sospeso proprio quei bambini e ragazzi ch ... Segnala panorama.it
Rieti, scuole e ospedali: stop ad accorpamenti e tagli per dieci anni - Ricostruzione e tenuta dei servizi, primo piccolo punto a favore della battaglia di Paolo Trancassini (FdI) per una moratoria di dieci anni che esoneri i Comuni del cratere dai tagli su scuole ... Lo riporta ilmessaggero.it