Case scuole ospedali | tutto distrutto Di Gaza restano solo le incognite

Roma, 11 ottobre 2025 –  Sono migliaia le famiglie che dal sud della Striscia si muovono verso Gaza City: una lunga colonna di persone che torna verso la città, verso le proprie case, ma che in questo momento sono solo una distesa di cumuli e macerie. È vero, l’accordo è stato siglato, un primo passo verso la pace (forse) è stato compiuto, ma che cosa resta di una lingua di territorio martoriata da due anni di bombardamenti? “È un quadro drammatico – commenta Luigi Narbone, ex ambasciatore capo della delegazione dell’Ue in Arabia Saudita –. Secondo alcuni rapporti delle Nazioni Unite, oltre il novanta per cento delle infrastrutture – come scuole, ospedali e università – è stato distrutto o seriamente danneggiato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

