Case popolari troppe difficoltà col bando solo online | Allungare i tempi
Chiude il 15 ottobre, mercoledì prossimo, il bando Erp del comune di Venezia - il primo dal 2022, con il precedente che vede graduatorie ancora sospese - per 250 alloggi pubblici. Ma la decisione di permettere la presentazione della domanda solo online starebbe creando, su alcune fasce di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
