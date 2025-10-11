Case popolari troppe difficoltà col bando solo online | Allungare i tempi

Veneziatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiude il 15 ottobre, mercoledì prossimo, il bando Erp del comune di Venezia - il primo dal 2022, con il precedente che vede graduatorie ancora sospese - per 250 alloggi pubblici. Ma la decisione di permettere la presentazione della domanda solo online starebbe creando, su alcune fasce di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: case - popolari

Milano, l’appello di architetti e intellettuali a Sala: “Vere case popolari e un nuovo passante”

Orti in cima alle case popolari: “La nostra estate da coltivatrici”. Le Sciure ora cercano sponsor

Case popolari a Bonascola, rabbia di una residente: “Viviamo in mezzo alla muffa”

case popolari troppe difficolt224Case popolari, troppe difficoltà col bando solo online: «Allungare i tempi» - Consiglieri comunali e associazioni per il diritto alla casa segnalano che in tanti non hanno ancora presentato domanda per il bando Erp in scadenza il 15 ottobre. Lo riporta veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Case Popolari Troppe Difficolt224