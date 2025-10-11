Tempo di lettura: < 1 minuto “ Siamo ormai alle ultime battute per il completamento delle liste. I punti principali illustrati oggi da Edmondo Cirielli in conferenza stampa rappresentano temi sui quali Noi Moderati ci siamo confrontati nei mesi scorsi con ampie rappresentanze della società civile. Proprio per questo lavoriamo in piena sintonia, certi della vittoria di un centrodestra che si conferma unito e compatto. Noi Moderati possiamo rappresentare un punto di riferimento per quell’elettorato moderato che negli ultimi anni si è allontanato dal voto. Con Noi Moderati, questi cittadini possono ritrovare un’identità politica su temi concreti e fondamentali come il lavoro, la sanità e la valorizzazione delle aree interne, gli stessi temi che sono stati al centro dell’azione di governo di Mara Carfagna, segretario nazionale di Noi Moderati, quando era Ministro per il Sud”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casciello (Noi Moderati): “Centrodestra unito, pronti alla sfida”