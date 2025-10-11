Casanova Lerrone Savona omaggia le sue centenarie

Vivere lontano dal caos e dall'inquinamento allunga la vita. La miglior conferma arriva da Casanova Lerrone, paesino nel Savonese di 740 abitanti. Il 15% è ultraottantenne, 14 sono ultranovantenni e quattro sono le centenarie. Una di loro è Ninfa, di 101 anni, che ha ricevuto una grande festa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

