Casanova Lerrone Savona omaggia le sue centenarie
Vivere lontano dal caos e dall'inquinamento allunga la vita. La miglior conferma arriva da Casanova Lerrone, paesino nel Savonese di 740 abitanti. Il 15% è ultraottantenne, 14 sono ultranovantenni e quattro sono le centenarie. Una di loro è Ninfa, di 101 anni, che ha ricevuto una grande festa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: casanova - lerrone
La frazione di Casanova Lerrone ha omaggiato le sue tre centenarie: Insieme sommano 303 anni di storia e ricordi Vai su Facebook