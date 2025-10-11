Casa Testori riapre le porte Due mostre e un cantiere

Riaperta ieri pomeriggio Casa Testori dopo la pausa estiva con due novità. Un cantiere che permetterà di rendere tutti gli spazi accessibili e due nuovi allestimenti del pianterreno, che rimarranno visibili fino a sabato 1 novembre. Il primo dei due progetti espositivi " Saliamo tutti! " è pensato in stretto dialogo con la campagna di raccolta fondi lanciata da Casa Testori per sostenere il progetto di rifacimento strutturale, diretto dall’architetto Lorenzo Margiotta, grazie al quale verrà installato un ascensore che permetterà di raggiungere il primo piano della Casa, attualmente accessibile solamente tramite una scala a doppia rampa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa Testori riapre le porte. Due mostre e un cantiere

In questa notizia si parla di: casa - testori

La struggente e misteriosa storia d’amore tra Giovanni Testori e Alain Toubas è protagonista di “Per sempre”, nuova produzione LAC, di e con Alessandro Bandini. Un amore straripante e a tratti ricattatorio, un’umanità disarmante, che permette di rileggere co - facebook.com Vai su Facebook

