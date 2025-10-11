Carta docente e risarcimento per abuso di contratti a termine Diritto in cattedra le risposte dell’Avv Miceli

Diritto in cattedra, il format di consulenza legale in onda sui canali social Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola, si è occupato lo scorso 9 ottobre di un passaggio importante nell'ambito della conversione in Legge del Decreto Scuola n. 1272025, l'approvazione di un emendamento che estende il diritto alla Carta docente anche al personale docente con contratto al 30 giugno. Il testo definitivo deve ancora essere approvato, ma la misura sarebbe una risposta significativa ad una battaglia che l'Avv. Miceli insieme al sindacato Anief ha condotto da dieci anni, dall'approvazione della Legge 107 nel luglio 2015. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: carta - docente

Carta docente 2025/26: accesso sospeso al portale

Carta del Docente per pagare i corsi sostegno: perchè alcuni atenei dicono di no?

Carta del Docente per pagare i corsi di sostegno: perchè alcuni atenei dicono di no?

Carta docente anche ai precari al 30 giugno, Miceli: “Bene così, ma il governo non escluda anche le supplenze brevi con almeno 150 giorni e mantenga 500 euro di bonus” Vai su Facebook

Carta del docente, da quest’anno anche ai supplenti brevi. Libri, cinema, teatri, mostre, musei: cosa si può acquistare di @alexcorlazzoli - X Vai su X

Carta docente anche ai precari al 30 giugno, Miceli: “Bene così, ma il governo non escluda anche le supplenze brevi con almeno 150 giorni e mantenga 500 euro di bonus” - 100 in Commissione Cultura del Senato rappresenta una svolta per il mondo della scuola. Segnala orizzontescuola.it

Carta del docente, il risarcimento scatta anche se il contratto è breve e saltuario: a Padova 3.000 euro a una insegnante difesa dai legali Anief - Lo ha conferma il Tribunale del lavoro di Padova assegnando ben 3. Secondo orizzontescuola.it