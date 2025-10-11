Carpi sempre più pirata Il tris vale il quarto posto
BRA 1 CARPI 3 BRA (3-4-2-1): Renzetti; De Santis, Cannistra, Sgarzela; Nesci (38’st Cuccinello), Tuzza, Brambilla (24’st La Marca), Pautassi; Baldini, Minaj; Di Biase (29’st Dimatteo). A disp. Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Chiesa, Morleo, Rabuffi, Corsi, Maressa, Lionetti, Chiabotto, Chianese. All. Nisticò CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (19’st Lombardi), Rossini; Verza (19’st Rigo), Figoli (29’st Pietra), Rosetti, Cecotti; Cortesi (29’st Arcopinto), Casarini; Sall (39’st Stanzani). A disp. Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Toure, Mahrani, Forte. All. Cassani Arbitro: Bozzetto di Bergamo Reti: 6’ Panelli, 41’ Cortesi, 8’st Baldini, 26’st Lombardi Note: spettatori totali 139 più 44 abbonati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
