Caro-mensa la ' battaglia' di Fratelli d' Italia | Centinaia di famiglie hanno sottoscritto la petizione fisicamente o online

Fratelli d'Italia a Cesena prosegue la ‘battaglia’ contro il caro-mensa e sabato ha incontrato la stampa locale per fare il punto della situazione sottolineando che “i rincari sono stati due”. Il Comune, attraverso l'assessora alla Scuola Baredi, ha detto che “non siamo di fronte a un aumento, ma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

