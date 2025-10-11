Carmelo Calì nuovo presidente di Confconsumatori
Confconsumatori ha rinnovato i propri vertici nell’assemblea nazionale di questa mattina, sabato 11 ottobre 2025. Un passaggio di testimone che conferma e consolida il percorso dell’associazione nata nel 1976 a Parma e ora presente con oltre centoventi sedi in tutta Italia. Mara Colla, presidente onorario dal 2022 e anima della Confconsumatori da sempre, ha stretto la mano al nuovo presidente nazionale eletto all’unanimità dai circa 100 delegati: Carmelo Calì, già vicepresidente nazionale e presidente di Confconsumatori Sicilia. “La tutela dei diritti dei consumatori non va in vacanza – ha dichiarato – e deve rispondere alle vecchie e nuove domande ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Carmelo Calì è il nuovo presidente nazionale di Confconsumatori - da sinistra: Emanuela Ferri, Giorgio Paolini, Mara Colla, Carmelo Calì, Antonio Pinto, Sara Bitetti, Carmen Agnello, Barbara D'Agostino, Alessandro Palumbo