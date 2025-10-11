Carlos Martin dopo Atletico Madrid Inter | Orgoglioso non solo per il gol sto realizzando il mio sogno

Inter News 24 L’attaccante dell’Atletico Madrid, Carlos Martin, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in amichevole contro l’Inter. Il giorno dopo la vittoria ai rigori contro l’Inter nell’amichevole in Libia, arrivano le parole di uno dei protagonisti del match, il giovane attaccante Carlos Martin. Intervenuto ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid, il classe 2002 ha espresso grande soddisfazione per la sua prestazione e per il gol che aveva sbloccato la partita. Ha dichiarato di essere orgoglioso non solo per la rete segnata alla squadra meneghina, ma soprattutto per l’opportunità di mettersi in mostra con la squadra di Diego Simeone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Martin dopo Atletico Madrid Inter: «Orgoglioso non solo per il gol, sto realizzando il mio sogno»

In questa notizia si parla di: carlos - martin

Dal videoclip con Ricky Martin alle sfilate, da Fabrizio Corona all'autolesionismo, dal rapporto complesso con il figlio Carlos ai recenti problemi di salute: la vita non semplice dell'ex modella di origini croate

Leonora Carrington è stata pittrice, ma anche scrittrice, scultrice e drammaturga, una mostra dedicata a lei e curata da Carlos Martìn e Tere Arcq.

Atletico Madrid Inter LIVE 1-0: spagnoli avanti con Carlos Martin

Atletico Madrid, Carlos #Martin: "Orgoglioso per il gol e non solo. Sono un privilegiato a giocare qui" - X Vai su X

ATLETICO-INTER 1-0 (35' Martin): Atletico in vantaggio con Carlos Martin, che batte Martinez sul primo palo. Palacios malissimo! - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Atletico Madrid 1-2 dcr: decisivi gli errori di Luis Henrique e Acerbi - Atletico Madrid di Venerdì 10 ottobre 2025: dopo il botta e risposta nei regolamentari tra Martin e Bisseck fatali gli errori dal dischetto ... Scrive calciomagazine.net

HIGHLIGHTS Atletico Madrid-Inter 1-1 (5-3 dcr): Bisseck non basta - Si è decisa ai calci di rigore la sfida amichevole tra Atletico Madrid e Inter dopo il pareggio per 1- Riporta passioneinter.com